Uzman çavuşu şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Doğan'ı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Dün akşamdan bu yana devam eden operasyonda, Doğan'ı şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti başlatılmış, çıkan çatışmada Doğan şehit olmuştu.