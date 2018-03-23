Üzerine Baza Kapağı Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Öldü

Adana'da üzerine baza kapağı düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Caner Keskin, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki evlerinde kıyafetlerini almak için çift kişilik yatak bazasının kapağını kaldırdı.

Keskin, kıyafetlerini aldığı sırada üzerine kapağın düşmesi nedeniyle yaralandı.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine özel bir hastaneye götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA