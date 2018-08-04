Uyuşturucu yetiştiren öğretmen suçüstü yakalandı
Bursa'da müzik öğretmenliği yapan bir kişi, kenevirleri ektikten sonra sularken Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri arazi taramalarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ardından tarlayı yakın takibe alan ekipler müzik öğretmeni olan O.D.'yi 18 kök keneviri hazır hale getirerek diğer alanda sulama yaparken suçüstü yakaladı.
MÜZİK ÖĞRETMENİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
O.D. isimli öğretmenin Keles ilçesinde bulunan bir ortaokulda müzik öğretmenliği yaptığı öğrenildi.
Tarlada bulunan ekili kenevirler jandarma ekipleri tarafından toplanıp jandarma komutanlığına getirilirken, şüpheli O.D. isimli öğretmenin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar