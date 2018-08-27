Uyuşturucu operasyonunda 'sniper' ele geçirildi!

Sultangazi polisi Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sultangazi polisi Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şehriban Y. ve Mehmet Emin T. isimli şahısların uyuşturucu madde imal edip sattığını tespit ederek iki şüpheliyi yakın takibe alındı. Polis şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI



Yapılan operasyonda, beyaz şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 783 gram eroin, 2 adet hassas terazi, seri numarası bulunmayan sniper otomatik şarjörlü av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör, hançer diye tabir edilen bıçak, uyuşturucu imalatında kullanıldığı düşünülen karıştırıcı makine, boş kova, 1adet rulo halinde alüminyum folyo ve 2 bin 40 TL, 360 Irak Dinarı ele geçirildi.

BİR KİŞİ SERBEST KALDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Şehriban Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Emin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA