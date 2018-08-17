Uyuşturucu kuryesi kırmızı düdük uygulamasında yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesinin tanıtımında durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu kuryesi yakalandı.

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızıdüdük' projesi kapsamında, Kayseri-Ankara karayolunda polis sürücüleri durdurarak proje hakkında bilgi verdi.

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, otomobil içinde bulunan çocuklara da şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye ederek, babalarının ve başka sürücülerin trafikte hata yapmaları durumunda düdüğü kullanmalarını istedi.

KIRMIZI DÜDÜK UYGULAMASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Proje için uygulama yapılan Kayseri-Ankara yolunda, İstanbul'dan Kayseri'ye gelen şehirler arası otobüs polis tarafından durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da takip edilen otobüste yapılan arama, iddiaya göre, yolculardan Yunus K.'nin oturduğu koltuğun altındaki pakette 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucuya polis el koyarken, uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla Yunus K. gözaltına alınıp, ifade için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA