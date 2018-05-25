Uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar hakkında bilinmeyenler

Pablo Escobar kimdir, sorusu karşısında çoğumuzun bildiği tek şey kızı için yaktığı 2 milyon. Peki uyuşturucu kaçacakçısı Pablo Escobar hakkında bilinmeyenler nelerdir? Ajanshaber sizin için hazırladı.

Pablo Escobar Kimdir?

Bütün dünya tarafından tanınan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı, hem nefret edilen hem de sevilen bir kişilik olmuştur. Ve hissedilenler farklı olsa bile o her daim dikkat çekmiş, her zaman ilgiyle takip edilmiş. Tam adı Pablo Emilio Escobar Gaviria olan baron, 1949 yılında Rionegro’da dünyaya gelmiş. Ufak tefek suçlara henüz küçük bir çocukken başlamış, karaborsa ürünlerden sonra kaçakçılık yapmanın daha çok para getirdiğini anlayarak bu alana yönelmiş. Hızla yükselen hırslı genç, kısa sürede ismini duyurmayı başarmış, rakiplerini tek tek ortadan kaldırarak uyuşturucu trafiğinin kontrolünü eline almış.

24 yaşındayken ileride karısı olacak 13 yaşındaki Maria Victoria Henao ile tanışan Escobar, ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 2 sene sonra 1976’da Maria’yla evlenmiş. Bir sene sonra çiftin ilk çocuğu Juan Pablo dünyaya gelmiş, 1984’de de kızları Manuela doğmuş. Hem çocuklarına hem de eşine fazlasıyla düşkün olan Pablo Escobar, kızı doğum gününde bir unicorn istiyor diye aldığı ata kanat ve boynuz eklettirmiş. Yani Pablo Escobar 1980’li yıllarda bir yandan uyuşturucu kaçırma işinden tomar tomar para kazanırken, bir diğer yandan da iyi bir aile babası olmuştur diyebiliriz.

Ayrıca yaptığı hayır işleriyle de halkın gözünde bir kahraman imajı yaratmayı başarmış dünyanın en zenginleri arasında olan baron. 1991 yılında tutuklandığında Escobar’a kendisinin yaptırdığı La Catedral isimli lüks hapishanede kalması için izin verilmiş. Fakat başka bir hapishaneye gönderilmek istendiğinde buradan kaçmış. Ve 16 ay boyunca kaçmaya devam eden Pablo Escobar, 2 Aralık 1993’de yakalandığı çatıda vurularak öldürülmüş. Polislerin cesedinin yanında gülümseyerek poz verdiği Escobar, binlerce kişinin katıldığı bir cenazeyle son yolculuğuna uğurlanmış.

Uyuşturucu kaçacakçısı Pablo Escobar hakkında bilinmeyenler

Robin Hood takma adı Pablo Escobar, fakirlere yardım etmesi nedeniyle, Robin Hood takma adını kazandı.Evet, sayısız insanı katleden ve zehir tacirliği yapan bu isim aynı zamanda modern Robin Hood olarak da ünlenmiş. Nitekim Escobar, fakir insanlara yardım ediyor ve onlar için; evler, okullar, hastaneler vs. yaptırmıştır.



Kokainin %80'den sorumluydu 80'lerde Escobar'ın karteli, Amerika'ya giden kokainin %80'den sorumluydu.Pablo Escobar 44 yaşında vurularak öldürüldü. Fakat bazı insanlar Pablo Escobar'ın kendi kendini vurduğunu da iddia ediyor.





Escobar’ın çocukluğu Escobar’ın çocukluğundan beri hırslı bir kişiliğe sahip olduğu bilinmektedir. Zira Escobar, ileride bir milyoner olacağına, daha arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken yaşlarındayken karar vermiş. Hatta, söylenilenlere göre Escobar’ın hayallerinden biri de Kolombiya Başkanı olmakmış!

Suç hayatı nasıl başladı? Escobar’ın suç hayatına oldukça küçük bir yaştayken, mezar taşları çalıp başka köylere satmasıyla başladığı söylenmektedir. Daha sonra ise Escobar; kaçak sigara ve sahte piyango biletleri satışı yaparak, suç dünyasında ismini duyurmaya başlamıştır.

Suç dünyasına girdikten sonra hızla yükselen Escobar, ABD dışında pek çok ülkeye satış yapmış, hatta ticareti için bir okyanus adasına havaalanı yaptırmıştır.

Serveti fareler tarafından yendi Escobar sahip olduğu tonlarca parayı; duvarların içerisinde, depolarda, bodrum katlarda vs. saklamıştır. Paraların saklandığı yerde çıkan bir yangın, sel ya da farelerin kemirmesi sonucunda, Escobar’ın kaybedeceği para miktarı 100 milyon doları buluyormuş. Ve her yıl baronun % 10’luk serveti fareler tarafından mideye indiriliyormuş.

Kızını ısıtmak için 2 milyon yaktı Escobar tutuklu olduğu hapishaneden kaçmayı başarmış, ancak Kolombiya ormanlarını geçmek Escobar ve ailesi için hiç de kolay olmamış. Buna ek olarak, rivayet o ki ailesiyle birlikte sığınmış olduğu dağ evinde soğuktan titreyen kızını ısıtabilmek için 2 milyon dolar nakit parayı bir an bile tereddüt etmeden yakmış.

Escobar’ın en büyük korkusu Escobar’ın en büyük korkusu, suçluların iade edilmesi sistemiydi. İşte bu yüzden de Kolombiya’nın 10 milyar dolar değerindeki devlet borcunu ödemeyi seve seve kabullenmiştir.

Escobar’ın uyuşturucu ağı 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’nin bodrum katına yerleştirilen bombanın patlaması neticesinde binada büyük hasar oluşmuş, 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 1000’den fazla kişi de yaralanmıştır. Neticede, Pablo Escobar bu saldırının arkasındaki şüpheli isimler arasında da karşımıza çıkmaktadır.

Dünyaca ünlü suçlunun tasarlamış olduğu metot, sanıyorum o zamanlarda kimsenin aklına gelmezdi. Zira Escobar, bu uyuşturucuyu Amerika’ya sokabilmek için sıvı kokaine batırılmış pantolonları kullanıyormuş. Ayrıca uçakların lastiklerinde de uyuşturucu taşıyormuş.

Escobar’ın uyuşturucu ağını o kadar genişletmiş ki uçakların, helikopterlerin, tırların ve gemilerin yetmediği durumlarda denizaltı bile kullanmış.

Arandığı dönemde hem Amerika’ya hem de Kolombiya’ya karşı savaş açmış, öldürülecek her polis için para ödülü koymuştur. Ayrıca arasının bozulduğu bürokrat Cesar Gaviria’nın bineceği uçağı da düşürmüş, 110 kişinin ölümüne sebep olmuştur.

Pablo Escobar, Kolombiya’nın en büyük 2. şehri olan Medellin’in yöneticilerinden birinin çocuğunu kaçırmış ve bunun neticesinde fidye olarak 100.000 dolar elde etmiştir.

Escobar'dan skandal açıklama “Ben çiçek ihracatı yapan iyi kalpli ve dürüst bir adamım” şeklinde açıklama yapan Escobar, bu cümlesiyle tüm dünyayı şok etmiştir.

Tüm büyük suçluları romantik bir şekle sokmayı seven Escobar, Bonny Elizabeth Parker ile Clyde Chestnus Barrow isimli dünyaca ünlü suçluların yasal güçlerden kaçarken kullandığı otomobili satın almıştır.

Escobar ve eşi Pablo Escobar, ileride eşi olacak kız arkadaşıyla görüşmeye başladığında 24 yaşındaydı. Kız arkadaşı ise sadece 13!

Orijinal adı Escobar: Paradise Lost olarak bilinen 2014 yapımı Escobar: Kayıp Cennet’i eğer hala izlemediyseniz, çok şey kaçırmışsınız demektir. Bu harika filmi bir an önce izlemelisiniz derim!

Escobar veTuhaf şakaları Dünyanın en büyük ve güçlü suçluları arasında gösterilen ismin tuhaf şakalar yapmaktan hoşlandığını biliyor muydunuz? Evet, kulağa biraz garip geliyor ama durum bu! Örneğin; Escobar bir adamından kahve getirmesini istemiş ve daha sonra ağzının köpürmesini sağlayacak bir ilaç almış. Bunun neticesinde, adamını kendisini zehirlemeye çalıştığını söyleyerek suçlayan Escobar, zavallının suratına 10 dakika boyunca silahını doğrultarak, şaka mağdurunun hayatı boyunca unutamayacağı dakikalar yaşamasına sebep olmuş.

Escobar’ın ölümünü Atalarımızın da dediği gibi, su testisi su yolunda kırılmış. Nitekim Pablo Escobar, 1993 yılında girmiş olduğu silahlı çatışmada vurularak öldürülmüştür. Bununla birlikte; Amerika, Escobar’ın ölümünü tarihteki en büyük insan avı olarak nitelendirmiştir.

Kaynak: Ajanshaber