Uyuşturucu alabilmek için Atatürk büstünü çaldı

Antalya'da Atatürk büstünü çalıp satmaya çalışan hırsız, uyuşturucu almak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Hanım- Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstleri, geçen hafta farklı günlerde sabaha karşı çalındı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, her iki okulun çevresindeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

SABIKASI KABARIK

Görüntülerden, büstleri hırsızlıktan 5 kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı A.Y.'nin çaldığı saptandı.

TANESİ 80 LİRA

Ekipler, A.Y'yi, Yeşildere Mahallesi'nde (Zeytinköy) uyuşturucu almaya giderken gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.Y., ifadesinde iki büstü uyuşturucu almak için çaldığını, tanesini 80 TL'ye hurdacı M.K.'ye sattığını söyledi. A.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, M.K. hakkında ise 'çalıntı mal almak'tan işlem yapıldı.

Kaynak: Ajanslar