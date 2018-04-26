Üstüste istifalar: Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti
Milletvekili aday adaylığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, istifa etti.
14 YIL BAŞKANLIK YAPTI
14 yıldır Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.
19 YILDIR GÖREVDEYDİ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, 19 yıldır yürütmekte olduğu başkanlık görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: ajanslar