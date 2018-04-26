Üstüste istifalar: Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Milletvekili aday adaylığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, istifa etti.

14 YIL BAŞKANLIK YAPTI

14 yıldır Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

19 YILDIR GÖREVDEYDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, 19 yıldır yürütmekte olduğu başkanlık görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.





Kaynak: ajanslar