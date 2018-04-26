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26 Nisan 2018 12:22 | Son Güncelleme: 26 Nisan 2018 12:27

Üstüste istifalar: Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Milletvekili aday adaylığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, istifa etti.

Üstüste istifalar: Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

14 YIL BAŞKANLIK YAPTI

14 yıldır Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

19 YILDIR GÖREVDEYDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, 19 yıldır yürütmekte olduğu başkanlık görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

 
 

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: KonyaSamsun


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