Ustalardan genç mühendis adaylarına kariyer tavsiyeleri

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi “20.000 Kariyer”, Automechanika İstanbul fuarı kapsamında, sektörün deneyimli isimlerini genç mühendis adaylarıyla buluşturdu.

Mühendis adaylarına kariyerlerine yönelik önemli tavsiyelerin verildiği 20.000 Kariyer Semineri’nde konuşma yapan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, önümüzdeki 20 yıl içerisinde otomotiv sektöründe büyük değişimlerin yaşanacağını belirterek; “E-mobility alanında birçok gelişmenin olduğu, yeni araçların ve teknolojilerin devreye girdiği bir dönemdeyiz. Bu yüzden özellikle üniversitelerin mühendislik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin otomotive yakın ilgi göstermelerini bekliyoruz. Bu değişiklikleri sektörün içerisinde yaşıyor olmak onlara ayrı değer katacaktır” dedi.

“İş, iş başında öğrenilir”

Mühendisliğin kütüphanede başladığını, üniversite sonrası ise eğitimin devam etmesi gerektiğini aktaran Delphi Technologies İzmir Teknik Merkez Müdürü Ernur Kazancı, “İş hayatına yeni başlayacak adaylar, şirketlerin eğitim ve seminerler düzenleyerek çalışanı geliştirmesini istiyor. Eğitimler ve seminerler de önemlidir fakat benim görüşüm iş, iş başında öğrenilir” diye belirtti.

“Kariyer planınız sade olsun”

Cadem Genel Müdürü Saffet Çakmak, “Genç mühendis arkadaşlarıma tavsiyem; kariyer planınız çok sade olsun. Yola çıkarken nereye gideceğinizi bilmelisiniz, yoksa fırtına sizi alıp götürebilir. Bunun yanında mühendis arkadaşlarım tasarım konusunda da kendilerini geliştirmeli. Türkiye üretimde çok başarılı, kalite konusunda da epey yol almış durumda, fakat tasarım konusunda da yol almalıyız. Özellikle Çin fason üretimde maliyeti çok düşürdü. Bizim fark yaratmak için tasarım yapmamız ve kendi markalarımızı oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Öğrencilik hayatında tecrübe edinmenin çok önemli olduğunu belirten Ünüvar Fabrika Müdürü Ahmet Baydar ise, “Öğreniminiz boyunca elinizden geldiğince staj yapmanız gerekir. Bunun yanında kişiliğinize uygun olan bölümü belirlemeniz gerekiyor, bu hem kendi mutluluğunuzu sağlar hem de işinizde başarılı olmak için gerekli olan önemli bir detaydır” dedi.

“Mühendislik okurken yanına bir şey koyun”

Bamesa Otomotiv Satış Direktörü Ozan Şarman “Çalışmak ve dürüstlük çok önemlidir. Mühendislik okurken yanına mutlaka bir şey koyun. Mesela satış koyun, çünkü satınca keyif alırsınız, mutlu olursunuz. Hayat üretmektir ki bunları mühendisler yapar, fakat hayat aynı zamanda ürettiğini satabilmektir” diye genç mühendis adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AjansHaber