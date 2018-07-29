Usta sanatçı Mazhar Alanson'a sosyal medyada linç!

Yılların eskitemediği şarkıların sahibi ve sağ-sol ayırt etmeksizin, bu zamana kadar herkesin önünde düğmesini iliklediği Mazhar Alanson, linç ediliyor.

Yılların eskitemediği şarkıların sahibi ve sağ-sol ayırt etmeksizin, bu zamana kadar herkesin önünde düğmesini iliklediği Mazhar Alanson, Sabah gazetesine verdiği röportajnedeniyle taşlanıyor.

Sabah gazetesinin Pazar ekinden Göksan Göktaş'a söyleşi veren usta sanatçı, açıklamaları nedeniyle bir grup "sözde" sanatçı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tefe konuldu.

"ATATÜRK'Ü SEVİYORUM, PEYGAMBERİME AŞIĞIM"



Alanson'un Göktaş'a verdiği mülakatta, "Atatürkü de seviyorum ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!" ifadeleri, sosyal medyadaki bazı muhalif kimliklteki isimleri öfkelendirdi, ünlü sanatçıya karşı kara propaganda başlatıldı.

Şarkıları ve bestelerinin yanında mütevazi ve ahlâklı yaşamıyla da halkın takdirini toplayan Alanson, Sabah'a verdiği mülakatta, Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve Müslüman gibi yaşadığını söylemişti. Alanson'un bu sözleri üzerinden kara propagandaya girişen Müslüman düşmanları, ünlü sanatçıyı sosyal lince maruz bırakıldı.

"ÜLKENİN ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN"



Mazhar Alanson, "Şarkı sözlerinizde binlerce düşünce göze çarpıyor. Kendi içi dünyanız olduğu kadar, etrafınızda akan hayatla ilgili de sözler yazıyorsunuz. Buradan hareketle soracak olursak, Türkiye'nin bugünkü durumu, yeni dönemi ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Son dönemlerde kutuplaştık biraz tabii. Bunu çözmeliyiz. Türk insanını çok seviyorum. Başka bir örneğimiz yok dünyada. Dünya da bizim farklılığımızı anladı. Vesayet istemediğimizin farkına vardı. Üzerimizde bugüne kadar hep askerin baskısı vardı. Bu kalktı artık çok şükür. Hükümet bir şey yapardı. Askerin işine gelmez baskı yapardı. Ülke sağcı mı solcu mu belli değildi. Sol kalkarsa sol indirilir, sağ kalkarsa sağ indirilirdi. Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi ' laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajanslar