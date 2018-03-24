Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sene kanser teşhisi koyulduğu bilinen usta oyuncu Ercüment Balakoğlu’ndan acı haber geldi. Usta oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

80 yaşındaki sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti. Ercüment Balakoğlu’nun vefatını sanatçı Onur Akay Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Onur Akay paylaşımında "Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar