Uşak’ta siyaset ilköğretim sıralarına indi

Sınıf başkanı olmak için Başkan Nurullah Cahan’ı okula getireceğini vaat eden öğrenci vaadini yerine getirdi. Davete icabet eden Cahan, Uşak’ta Eşe Halil Erdoğdu İlkokulu’na giderek öğrencilerle buluştu.

Eşe Halil Erdoğdu İlkokulu’nda eğitim gören bir öğrenci sınıf başkanlığı seçimlerini kazanması halinde Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı okula getireceğini vaat etti. Seçimlerde hedeflediği başarıyı yakalayarak başkan seçilen 3-B şubesi öğrencisi Ali Furkan Demir, Nurullah Cahan’ı arayarak davet etti. Minik Furkan’ın vaadini duyan Cahan, öğrencinin verdiği sözü yerine getirdi.

Seçimlerde verdiği bu iddialı sözle siyasette gelecek vaat eden Sınıf Başkanı Ali Furkan Demir, “Sevgili arkadaşlarım eğer beni seçerseniz size Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’ı getireceğim, demiştim. Ve daha sonra arayarak davet ettim. O da tamam gelelim dedi. Ona teşekkür ederim.” diye konuştu. Demir, ziyaret nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrencimizin sözünü yerine getirdik

Ziyareti sırasında açıklamada bulunan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise, “Bir tane gencimiz, sınıf başkanlığı seçiminde ‘ben belediye başkanımızı sınıfımıza ve okulumuza getireceğim’ diye söz vermiş. Ve bu kardeşimiz bizi davet etmişti. Biz de o yavrumuzun sözünü yerine getirmek adına okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve okul idaremizle hasbihal ettik. Uşak eğitim anlamında her geçen gün ilerleyen bir noktada. Bizler de eğitim camiamızın her zaman yanındayız. Gençlerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Sağlıklı yaşam vurgusu

Sağlıklı yaşamın sağlıklı beslenmeyle olacağını vurgulayan Cahan, öğrencilere meyve ikramında bulundu. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Okullarımızı ve öğrencilerimizi ziyaret ederek zararlı yiyecek ve içeceklerden ziyade sağlıklı beslenmeyi öğütlüyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Sağlıklı bir nesil güzel yarınlar demektir.” açıklamasında bulundu. Son olarak öğrencilere hediyeler dağıtan Başkan Cahan, miniklerle yakından ilgilendi ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AjansHaber