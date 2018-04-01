Uşak'ta deve güreşi heyecanı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 40 deve güreşti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 40 deve güreşti.



İlçeye bağlı belde olan Selçikler'de belediye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik Cıngıl Çayırı Güreş Arenası'nda gerçekleştirildi.



Çok sayıda vatandaşın izlediği organizasyonda develerin kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.



Müsabakalarda uzun süre güreşen ve yenişemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.



Gazetecilere açıklama yapan Selçikler Belediye Başkanı Osman Çakar, Türk geleneği olan deve güreşlerini Uşak'ta ilk kez düzenlediklerini, ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, gelecek yıl deve sayısını 100'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.



Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapılırken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.



Halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların konser verdiği etkinliğin sonunda derece alan develerin sahipleri ödüllendirildi.

Kaynak: AA