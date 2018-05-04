Uşak Belediyesi'nden bilime tam destek

Öğrenciler tarafından geliştirilen 24 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 fuarı, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın katılımıyla açıldı. Fuarın açılış kurdelesini kesen Başkan Cahan küçük bilim insanlarının projelerini tek tek inceledi.

Öğrencilerin el emeği 24 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Fuarı, Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın kestiği açılış kurdelesi ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bilgisayar teknolojileri, fen bilgisi, matematik, teknoloji tasarım ve sosyal bilgiler alanlarında projelerin sergilendiği fuarı gezen Başkan Cahan öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Katılım gösteren bütün öğrencileri tebrik eden Başkan Nurullah Cahan, “Uşak’ın bu gibi güzel projelerle ön plana çıkması bizi çok memnun ediyor.” açıklamasında bulundu.

Amacımız öğrencilere üretmeyi öğretmek

Fikirsel süreci ve araştırma geliştirme çalışmalarının öğrencilere ait olduğu projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4007’yi önümüzdeki sene daha da geliştirmek istediklerini belirten Okul Müdürü Ramazan Sırıklıgil, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Başkan Nurullah Cahan’a katılımı ve desteği için çok teşekkür ediyoruz. Amacımız öğrencilerimize sadece tüketmeyi değil, üretmeyi öğretmek ve neler yapabileceklerini göstermek.” dedi.

Kaynak: AjansHaber