Uşak Belediyesi Güneydoğu'da şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Uşak Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için Güneydoğu Anadolu gezisi düzenledi. Uşak Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeyle Uşaklı şehit aileleri Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Uşak Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için Güneydoğu Anadolu gezisi düzenledi. Uşak Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği tarafından oluşturulan ve Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Uşaklı şehit aileleri Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’daki şehit ailelerini ziyaret etti. Kültürel birikimlerin de gezildiği program sonrası değerlendirmede bulunan aileler, bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberlik duygusunu arttırdığını ifade ettiler

Uşak şehit ve gazi aileleri tarafından sunulan projeyi hayata geçiren Uşak Belediyesi, Uşaklı ve Güneydoğulu şehit aileleri arasındaki gönül köprülerini tazeledi.

Şehit ailelerine moral olması amaçlanan bu program ile Uşaklı şehit aileleri Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve birçok ildeki şehit aileleriyle bir araya geldi. Hayata geçirilen bu proje ile ailelere hem moral kaynağı olundu hem de doğal ve kültürel güzellikleri görmeleri sağlandı. Yaptığı çalışmalarla şehit ailelerine her zaman destek çıkan ve onların yanında olan Uşak Belediyesi, düzenlediği bu geziyle de Türkiye’nin birçok yerindeki şehit aileleri arasında kurulan gönül köprülerinin mimarı olmaya devam ediyor.





Gezi programı sonrasında Uşak Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği’ni ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şehit ailelerinden geziye ilişkin duygu ve düşüncelerini aldı. Düzenlenen program nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten şehit aileleri Başkan Cahan’a teşekkürlerini iletti. Şehit ailelerine hitaben konuşan Cahan, “Sizler bizim en değerli emanetlerimizsiniz. Sizlerin her talebi bizler için büyük bir öneme sahip. Evlatlarınız olarak daima sizin yanınızdayız” diyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, proje kapsamında ilk defa batıdan Güneydoğu Şehit ve Gazi Ailelerine ziyarete gidildiğini vurguladı.



GÜNEYDOĞU ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE İLK ZİYARET



Geçtiğimiz aylarda, Diyarbakır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç ve beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grubun Uşak’ta ağırlandığını söyleyen Başkan Cahan, gerçekleşen bu ziyaretten sonra Uşaklı şehit ailelerinin Diyarbakır’a davet edildiğini belitti. Yapılan davet üzerine üzerine böyle güzel bir projenin ortaya çıktığını aktaran Cahan, “Bağların güçlenmesi Türkiye’nin gelişim hedefleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Anadolu’nun Türk yurdu olmasından bu yana, topraklarımız uğruna binlerce şehit verdik. Artık terörün beli kırıldı. Güzel günler bizi bekliyor.” dedi.

DERNEK BAŞKANI ŞAKİR ÇAKIR: "GÜNEYDOĞU'DA TERÖR BİTMİŞ DURUMDA"



Daha önce Diyarbakır şehit ve gazi ailelerinin Uşak Belediyesi’nin misafiri olduğunu belirten Uşak Şehit Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Şakir Çakır doğudan batıya değil bu kez batıdan doğuya gitmeyi hedeflediklerini belirtti. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın desteği ile 7 gecelik bir Güneydoğu Anadolu turuna çıktıklarını belirten Şakir Çakır, “Gittiğimiz yerlerde çok büyük bir ilgi gördük. Oraya vardığımızda tüm sıkıntılarımızı unuttuk. Yaklaşık 50 kadar şehit ailesinin karşıladığı gezimiz kapsamında mağdur aileler bir araya geldi ve o manzara bizlere pek çok şeyi unutturdu. Güneydoğu’da kendi evimizde gibiydik ve kocaman bir aile olduk. Ayrıca orada tarihi ve turistik yerleri gezdik. Ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum, terör artık bitmiş. Herkes güneydoğuya gitmeli.” çağrısında bulundu

Kaynak: Ajanslar