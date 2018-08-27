Uşak Belediyesi engelli gencin geleceğine ışık oldu

Gözlerinde kısmi görme kaybı olan Ecem Ölçer, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi ile birlikte hayallerine kavuştu. Keman çalarak yetenek sınavını başarıyla geçen Ecem eğitim hayatına Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam edecek.

Sanatın ve sanatçının her daim yanında olan Uşak Belediyesi bir gencin daha hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sanatla halkı bütünleştiren, ücretsiz olarak gençlere desteğini gösteren Uşak Belediyesi, bünyesinde bulunan sanat akademisiyle birlikte Ecem Ölçer’in güzel sanatlar lisesini kazanmasına yardımcı oldu.

ALDIĞI EĞİTİM YETENEK SINAVLARINDA FAYDALI OLDU

Gözlerinde kısmi görme kaybı olan Ecem, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi’nde aldığı eğitimin yetenek sınavlarında çok faydalı olduğunu söyleyerek “Buradaki hocalarım sanat anlamında bana kazandırdıkları küçümsenemez. Aslında keman, benim için bir hobi olarak hayatımda yer alıyordu. Güzel sanatlar lisesinde hayatımı sürdürüp sürdürmemek konusunda çok kısa bir zamanım vardı. Müzik bana mutluluk ve huzur verdikçe hayallerimi süslemeye başladı. Bu hayalleri gerçekleştirip güzel bir üniversite okuyacağıma inanıyorum. Bana desteklerini esirgemeyen hocalarıma, aileme ve özellikle bu imkânları sağlayan Uşak Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ecem’in annesi Aysel Yılmaz ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve sanat akademisi sayesinde hayallerine kavuştuğunu belirtti.

Yılmaz, ailelerin evlatlarına meslek seçimleri konusunda baskı yapmamasını, çocukların meslek seçiminde özgür olmaları gerektiğini söyledi, son olarak da Başkan Cahan’a böyle bir oluşum için teşekkürlerini ifade etti.

Yaşadığı görme engeli dolayısıyla notaları okuyamayan Ecem Yılmaz ezberinin güçlü olmasının yardımıyla hazırlandığı sınav öncesi hızlı bir yol kat etti. Akademiye başlamadan önce keman eğitimi olmayan ama sanatçı olmayı çok isteyen Ecem, aldığı eğitimle birlikte yetenek sınavını geçti ve en büyük hayali olan güzel sanatlar lisesini kazandı. Yetenek sınavından aldığı başarılı sonuçla birlikte Ecem Yılmaz eğitim hayatına Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam edecek. Uşak Belediyesi Sanat Akademisi, Ecem Yılmaz gibi daha önce birçok gencin benzer başarılar yakalamasına vesile olmuş ve bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardım etmişti.

Kaynak: Ajanslar