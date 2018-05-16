Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'dan İsrail'e kınama mesajı!

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

Nurullah Cahan yaptığı açıklamada;

"ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması açık bir provokasyondur ve orta doğudaki barışı bir kez daha dinamitlemiştir. Müslüman coğrafyanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya göstermek ve mazlum halka yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Filistin namusumuzdur, kırmızı çizgimizdir. Kimse ilk kıblemizi böylesi hukuksuz bir kararla İsrail’in başkenti olarak ilan edemez. Ülkemizin ve İslam dünyasının bu konudaki tavrı nettir. Kadim şehir Kudüs, 3 semavi din için kıymetli bir yerdir ve buradaki hassasiyetin farkında olunmasına rağmen, böylesi bir adımın atılması ancak yıkım çalışmasıdır. Bu gün hayatını kaybeden 55 kardeşimizin ve yaralanan binlerce kişinin sorumlusu İsrail ve ABD hükümetleridir. Bu kaos planını bozmaksa yine ümmet olarak bizlerin görevidir.

Yalnızca Müslüman devletler değil, bu kıyım operasyonunu pek çok dünya devleti şiddetle kınamıştır. Kudüs’te ABD’nin ve İsrail’in ortaklığında işlenen bu insanlık suçunu, masum halka kurşun sıkan İsrail’i lanetliyoruz. Filistin halkı yalnız değildir. Dayanışma ve Filistin halkının matemini paylaşmak adına bayraklarımızı ülke olarak yarıya indirdik. Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."dedi.

Kaynak: ajanslar