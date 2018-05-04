Uşak Belediye Başkanı Cahan Yörük Beyi Oldu

Hama Yörükleri, Uşak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 6. Yörük Şenliği’nde katılımcılara Yörük kültürünü tanıttı. Konserler, halk oyunları ve cirit gösterileri ile renklenen şenliklerin bu yılki yörük beyi Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamalı Yörükleri Yörük Şenliği’nin bu yıl altıncısı hayata geçirildi. Uşak Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen şenliklerde konserler, halk oyunu gösterileri, resim sergileri ve cirit gösterileriyle izleyenlere unutulmaz bir festival keyfi yaşatıldı. Oğuz Yılmaz, Tuğba Ger, Grup Yongalar, Alim Toker, Garip Ali, Halim Kesen ve HOKAD gibi yerel ve ulusal isimlerin sahne aldığı festivalin Yörük Beyi ise Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan oldu.

Festival süresince yörüklerle beraber ata binen Başkan Nurullah Cahan, çadırları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Uşak’ın efeler ve yarenler diyarı olduğunu belirten Başkan Cahan, “Yörük kültürü hala Uşak’ta yaşıyor. Biz de bunu çocuklarımıza, gençlerimize aşılayalım istedik. Bu anlamda güzel bir etkinlik oldu. Hamalı Harmandalı Yörükleri Derneği Başkanı Rahim Kartal'a, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese, katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah her geçen yıl daha iyi organize olarak, daha güzel etkinliklere imza atacağız.” diyerek tarihi bir değeri Uşak’ta yaşattıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Birlik ve beraberliğin bu tarz organizasyonlarla güçlendirildiği mesajını veren Cahan, böyle etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti.

Yörük beyi gelecek yıl da Nurullah Cahan

Etkinliğin oldukça güzel atmosfere sahip olduğunu kaydeden Hamalı Harmandalı Yörükleri Derneği Başkanı Rahim Kartal, gelecek yıl için de yörük beyi olarak Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın seçildiğini söyledi.

Şenliğe katılım oldukça yoğundu. Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın yanı sıra CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın ve teşkilat üyeleri ile MHP eski İl Başkanı Muhterem Kuruçay ve çok sayıda vatandaş festivalde doyasıya eğlendi.

Kaynak: AjansHaber