Uşak Afrin'de yaraları sardı

Uşak Belediyesi, Türk Kızılayı ve Kardeşlik Platformu girişimleriyle, toplam 35 STK ve kamu kuruluşu tarafından toplanan yardımlar Reyhanlı’ya ulaştı.

Uzun süredir terörün gölgesi altında yaşayan yardıma muhtaç Afrin halkına Uşak’tan destekler sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Uşak Belediyesi ve bölgede faaliyet gösteren STK’lar tarafından kurulan yardım çadırında Uşak halkının bağışlarıyla toplanan yardımlar Reyhanlı’ya ulaştı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Belediye Başkanı Nurullah Cahan önderliğindeki kafilenin getirdiği toplam 5 bin battaniye, 4 ton tarhana ve 6 ton kuru gıda malzemesi Kızılay aracılığıyla Afrin’deki sivil halka ulaştırılacak.

Mehmetçiğe desteklerini esirgemeyen ve moral vermek için sık sık bölgeye giden Uşak Belediyesi ile birçok sivil toplum kuruluşu geçtiğimiz aylarda Uşak’ta bir yardım kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık üç hafta içerisinde Uşak halkının duyarlılığı sayesinde toplanan iki TIR’lık yardım malzemesi törenle uğurlandığı Uşak’tan Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı’na getirildi.

Süreci en başından beri takip ediyoruz

Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin dalı ile devam eden süreçte Uşak halkının her zaman bölgedeki halkın acılarına duyarlılık gösterdiğini belirten Başkan Cahan ‘’Savaş mağduru halkın yaralarını sarmaya ve onlara moral vermeye çalıştık. TIR’lar tüm hemşerilerimizin katkılarıyla dünyaca ünlü tarhanamız ve tekstil sektörünün en iyilerinden sayılan battaniyemiz ile oluşturuldu. Halkımız adına Afrin’e ulaşması için Kızılay’a teslim ettik’’ dedi. Süreci en başından beri takip ettiklerini kaydeden Cahan, Uşak’ın duygusal yönden gelişmiş, birlik ve beraberliği yüksek bir şehir olduğunu söyleyerek bu gibi ülkemizin kaderini ilgilendiren konularda da her zaman ilk harekete geçen şehir olduğunu belirtti.

Minik yüreklerden Mehmetçiğe selam

Uşak’tan yola çıkan yardımların Afrin’e ulaştırılması için Cilvegözü Sınır Kapısındaki Kızılay’a teslim eden Başkan Cahan Afrin’e emanetlerini gönderdikten sonra kahraman Mehmetçik ile buluştu. ‘’Rabbim İnşallah orada ordumuzu, Mehmetçiğimizi muzaffer eyledi ve eylesin. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.” diyen Başkan Cahan, Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencilerinin kaleme aldığı mektupları askerlerimize iletti.

Yaşam 05 Nisan 2018 11:14 Uşak’ta siyaset ilköğretim sıralarına indiSınıf başkanı olmak için Başkan Nurullah Cahan’ı okula getireceğini vaat eden öğrenci vaadini yerine getirdi. Davete icabet eden Cahan, Uşak’ta Eşe Halil Erdoğdu İlkokulu’na giderek öğrencilerle buluştu.

Kaynak: AjansHaber