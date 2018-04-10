Ürdün'den Türkiye ile ticaret kararı

Ürdünlü milletvekillerinin, hükümeti geçen ay alınan Türkiye ile olan ticaret anlaşmasını askıya alma kararını iptal etmeye çağırdığı bildirildi.

Ürdünlü milletvekili Halil Atiyye yaptığı açıklamada, hükümeti, Ürdün-Türkiye ticaret anlaşmasının askıya alınma kararını iptal etmeye çağırdıklarını belirtti.

Atiyye, 20 milletvekili olarak meclise ticaret anlaşmasını askıya alınmasının sebeplerini öğrenmek üzere bir soru önergesi sunduklarını ifade etti.

Atiyye, karar karşısında şaşırdıklarını ve kararın öncesinde atılması gereken adımlar olması gerektiğini söyledi.

Ürdün hükümeti, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklar ve komşu ülkelerle sınır geçişlerinin kapatılması sebebiyle anlaşmayı askıya almaya karar vermişti.

Hükümet, yerel sanayiciden Türk ürünlerinin yerel ürünlerle rekabet etmesinden dolayı şikayet aldığını açıklamıştı.





