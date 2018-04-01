Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyor

İstanbul'dan kalkacak uçakta, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal ile milli sporcuların da olacağı öğrenildi. Sanatçı ve sporcuların Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidecekleri belirtildi.