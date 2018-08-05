Ünlü şarkıcı Haluk Levent: İnancım gereği vegan olamam

Haluk Levent'e yöneltilen ''Vegan mısınız?'' sorusuna ünlü şarkıcı ''Hayır, vegan değilim çünkü inançlı bir adamım'' yanıtını verdi.

Rockçı Haluk Levent, "Muhafazakar mısınız?"sorusuna "İnançlı bir adamım" yanıtını verdi ve "Allah'ım bana kurban eti vermiş, bunu yok sayamam, vegan değilim" dedi.

''İNANÇLI BİR ADAMIM''

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Levent "İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana “Vegan mısın?” diye sorarsan cevabını veririm." diye konuştu.

''İNANÇLI BİR ADAM OLMASAYDIM VEGAN OLABİLİRDİM''

Bunun üzerine "Vegan mısınız?" sorusu yöneltilen Levent, kurbanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı:

"Hayır, vegan değilim çünkü inançlı bir adamım. İnançlı bir adam olmasaydım vegan olabilirdim. İnançlarımda Allah’ım bana kurban eti vermiş, Kurban Bayramı vermiş. Bunu yok sayamam."

"CANLI CANLI KAYNATILAN ISTAKOZU YİYEMEM"



-Aman veganlar duymasın!

"Hiç fark etmez, duysunlar. Doğru gelmeyebilir kimilerine. Kurban etinin benim var oluşumla beraber geldiğini düşünüyorum. Ben inançlıyım ama hayvanların kesilme biçimi, mesela canlı canlı ıstakozun kaynatılması... Ben bunları yapmam. Ben inancıma göre kesilen kurban etini yerim. Büyük de konuşmayayım, ileride proteini başka türlü alabilirsek vegan da olabilirim, gelecekte et yemeyebilirim ama şimdi yiyorum."

Kaynak: Ajanslar