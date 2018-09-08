Ünlü rapçi evinde ölü bulundu

Mac Miller Kaliforniya yakınlarındaki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Miller'in aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN

ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bir şekilde bulundu.

Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Ajanslar