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08 Eylül 2018 09:07 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 09:10

Ünlü rapçi evinde ölü bulundu

Mac Miller Kaliforniya yakınlarındaki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Miller'in aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği bildirildi.

Ünlü rapçi evinde ölü bulundu

ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine  bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN

ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan  26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bir şekilde bulundu.

Genç rapçinin ölüm  nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı  tespit edilince gözaltına alınmıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mac miller


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