Ünlü pastane zinciri sahibi FETÖ'den gözaltında

Düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve işadamı Ekrem Ateş'in de arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi.

Kim Kimdir 19 Temmuz 2018 15:15 Mehmet Çetin Sekizkardeş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiyle ilgili Mehmet Çetin Sekizkardeş kimdir sorusu yanıt bekliyor.

''ÖRGÜTE CİDDİ HİMMET PARALARI VERMEKLE TANINIR''

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre; Operasyonda Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ile işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır.” demişti.

Kaynak: Ajanslar