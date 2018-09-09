Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Sevilen oyuncu Ufuk Bayraktar, ruhsatsız silahla kavgaya karışmaktan girdiği cezaevinde 20 gündür yatıyor.

Yıllar önce “Ezel” dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, en son “Vatanım Sensin”de Dağıstanlı’yı oynayan Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.

6 AYLIK HAPİS CEZASI

2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı. Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

SENARYO YAZIYOR

Hürriyet'in haberine göre bugün itibarıyla 20 gündür cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar’ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi.

36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Ajanslar