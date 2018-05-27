Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti!

Oyuncu Arda Öziri, bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Arda Öziri, sabaha karşı Ümraniye Tem otoyolunda geçirdiği motosiklet kazası sonucu, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öziri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son olarak Diriliş dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran 39 yaşındaki oyuncu, birçok projede rol almıştı. Oyuncunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

"BU SAATTE GİTME KAL DEDİM"

Arda Öziri'nin son anlarında birlikte olduğu yakın arkadaşı Cengiz Çolak, "Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim." açıklamasında bulundu.





Çolak ayrıca sosyal medya hesabında oyuncu ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Benim canım dostum, arkadaşım, sırdaşım. Kal dedim sana, gitme dedim. Meğer azrail seni yolda bekliyormuş. Ölüm sana hiç yakışmadı kıymetlim. Yanımdan gittin uyudum uyandım artık yoksun. Çok üzgünüm, acaip üzgünüm."

ARDA ÖZİRİ KİMDİR

14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de doğan Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Oyunculuk dışında aynı zamanda Anemi isimli müzik grubunda da vokallik yaptı.

OYUNCUNUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

İnsan Aldandı - Güven (2009)

Son İstasyon - Burak (2010)

Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*

Farklı Boyut (2009)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga (2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

Kaynak: Ajanslar