Ünlü iş insanı son yolculuğa uğurlandı

Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünver'in kızı Selin, erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.

İkindi namazının ardından Ünver için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ünver'in yakınları, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Cenaze namazının ardından alınan helallik ve edilen duaların ardından Ünver'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

İş insanı Halil İbrahim Ünver, sahibi olduğu Ünver Havacılık'a ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Kartal'dan Sefaköy'e giderken Bostancı açıklarında denize düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.