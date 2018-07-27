Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu hayatını kaybetti

Onur Akay, 64 yaşındaki ünlü besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

“En yakın arkadaşına kavuştu!” başlıklı bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 64 yaşındaki besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

5 AYDIR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU



Usta sanatçının 2 Mart’ta kalp krizi geçirdiğini ve 5 aydır yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, yazısında “Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta” yazarak, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O hepimizi duygulandıran şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi. Murat Göğebakan’ı meşhur eden şarkıların bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nu maalesef kaybettik. Murat Göğebakan’ın okuduğu ‘Vazgeçilmiyor’ isimli unutulmaz şarkının bestecisi Bünyamin Eroğlu, geçtiğimiz 2 Mart tarihinde İstanbul’da kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve neredeyse 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen ustayı kaybettik.''

Kim Kimdir 27 Temmuz 2018 11:36 Bünyamin Eroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli ve neden öldü?Murat Göğebakan'ın şarkılarının bestecisi hayatını kaybetti. İnsanlar şimdi Bünyamin Eroğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor. Bünyamin Eroğlu kaç yaşında, nereli ve neden öldü sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Kaynak: Ajanslar