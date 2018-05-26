Ünlü aktörden Trump’a şok yasak: "Restoranlarıma giremez!"

Robert De Niro, Trump'ın, ortağı olduğu Nobu restoran zincirlerine girmesini yasakladı.

Hollywood’un ünlü aktörlerinden Robert De Niro’dan (74), ABD Başkanı Trumpile ilgili gündem yaratan bir açıklama geldi. Daha önce de Trump hakkındaki eleştirilerini sert bir dille sosyal medya üzerinden paylaşan De Niro, ABD Başkanı’nın, sahibi olduğu Nobu restoranlarına girmesini yasakladığını duyurdu.

“Neyi sevip sevmediği umrumda değil. Eğer benim yemek yediğim bir restorana girerse hemen oradan uzaklaşırım” diye konuşan ünlü aktör, “Onu Nobu restoranlarında yemesine asla izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

De Niro, 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimleri sırasında da Trump için sert ifadeler kullanmış ve sosyal medya üzerinden “O bir serseri, o bir domuz ve sahtekar” benzeri mesajlar paylaşmıştı.

Ünlü aktörün açıklamalarıyla ilgili olarak Trump’tan ya da başkanlık ofisinden bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ajanslar