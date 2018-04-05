Üniversitede katliam! Rektör'den açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken Rektör Prof. Dr Hasan Gönen olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

REKTÖR'DEN AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağolsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

SALDIRGAN VE YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

OKUL TATİL EDİLDİ

Saldırının ardından Osmangazi Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: Ajanslar