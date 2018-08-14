Üniversite tercihleri için son gün

Yüz binlerce öğrenci için 7 Ağustos'ta başlatılan üniversite tercih süreci ise bugün saat 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bugün sona erecek.

Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen sürede "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapabilecek.

TERCİHLER 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

ÖSYM tarafından yapılan YKS tercihleri başladı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Kaynak: Ajanslar