Üniversite tercih edecekler dikkat: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, bu üniversiteyi ilk 5 tercihinde yazarak, ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor.

SAY, EA ve Sözel puan türünde 1-1000, DİL puan türünde1-200arasında bulunan öğrenciler için aylık 1250 TL,

SAY, EA ve Sözel puan türünde 1001-3000, DİL puan türünde201-500 arasında bulunan öğrenciler için aylık 1000 TL,

SAY, EA ve Sözel puan türünde 3001-5000, DİL puan türünde 501-1000arasında bulunan öğrenciler için aylık 800 TL başarı bursu veriliyor.