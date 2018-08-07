Üniversite tercih edecekler dikkat: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-DEVLET)

Dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programını tercih eden ve kazandıkları bölümleri 1.tercihlerine yazmış olan öğrenciler, ODTÜ’den burs almaya hak kazanıyor. Hazırlıkla birlikte 5 yılı kapsayan burs,

Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 10’a girenlere aylık 1500 TL,

Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 100’e, Sözel ve Dil puan türlerinin herhangi birinden ilk 50’ye girenlere aylık 1250 TL,

Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 500’e girenlere 750 TL olarak veriliyor.