Üniversite taban ve tavan puanları! Üniversite sıralamaları (2018)

Yüz binlerce üniversite adayının beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar arasında en çok 2018 üniversite taban ve tavan puanları merak edildi. Üniversite sıralamaları ve detaylı bilgiyi Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yün binlerce öğrenci için tercih heyecanı başlamış oldu. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz öğrenciler üniversite taban ve tavan puanları konusunda araştırma yapmaya başladı. 7 Ağustos tarihinde başlayıp 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih süreci için yoğun tempo şimdiden başladı. Adayların kafasındaki en büyük sorulardan bir tanesi tercihler yapılırken puan mı önemli sıralama mı önemli sorusu oldu. Bunun için 2018 üniversite sıralamaları araştırılmaya başlandı. Peki 2018 üniversite taban ve tavan puanları ne oldu? Tercih süreci ile ilgili tüm detaylar ve üniversite sıralamaları hakkında detaylı bilgi haberimizin devamında...

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI

Üniversiteye geçiş sisteminde bu yıl değişikliğe gidilerek YKS sistemi hayata geçirildi. 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınava yüz binlerce öğrenci katıldı. Bu sınavın sonuçları ÖSYM'nin açıkladığı 31 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz öğrenciler üniversitelerin taban ve tavan puanları ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. ÖSYM tarafından dört gözle klavuz yayımlanmasını bekleyen adaylar merak içinde. ÖSYM tarafından henüz klavuz yayımlanmadığı için 2017 senesi klavuzuna bakarak tahminde bulunmak mümkün. Klavuz yayımlanana kadar 2017 senesi taban ve tavan puanlarına göz atmakta fayda var.

2017 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLO 1

2017 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLO 2

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.

2018 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM'nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre 2018 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 - 7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3 - 5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

YKS PUAN DAĞILIMI

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.”

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.”

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.

Kaynak: AjansHaber