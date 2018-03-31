Ümraniye'de yangın çıktı

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle bina sakinlerini tahliye ederek yangını söndürdü



Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Mücahit Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Bu sırada binaya dolan yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 17 kişi, balkon ve pencerelerden merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

Kaynak: Ajanslar