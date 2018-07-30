Ümraniye'de istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de bulunan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçların inşaat çukuruna düştüğü bildirildi.

İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ



Olay anını anlatan tanıklardan biri, bölgede yaklaşık 30 metrelik temel kazılması amaçlı bir çukur olduğunu belirterek, "Bu sabah saatlerinde bu temelin yola bakan kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken kısmın önünde otopark ve hemen yanında hastane olması nedeniyle oldukça hareketli bir yer. Haftasonu çok yağmur yağdı. Herhalde ondan oldu" ifadesini kullandı.

SON BİR HAFTADA 4.GÖÇÜK

İstanbul'da son dönemlerde üst üste yaşanan göçükler gözleri bir kez daha bu noktaya çevirdi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Sütlücü'de yine bir inşaat nedeniyle istinat duvarı çökmüş ve alanın hemen yanındaki 4 katlı bina yerle bir olmuştu.

Kaynak: Ajanslar