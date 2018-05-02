Ümraniye'de silahlı saldırı

Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: ajanslar