Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet: Kurtarılamadılar!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı kurtarılamadı.

lOlay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan ve Suzan Sarı kurtarılamadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri ve saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ajanslar