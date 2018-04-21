Ümit Özat'tan oyuncularına ağır eleştiri!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçı sonrası oyuncularını eleştirdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Osmanlıspor’a 3-0 mağlup oldu.

KÖTÜ OYNADIK, SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor’u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ajanslar