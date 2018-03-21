"UMED Sinema Akademisi" 7 Nisan'da başlayacak

"UMED Sinema Akademisi"nin başvuruları başladı.

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen "UMED Sinema Akademisi"nin başvuruları başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Abdulhamit Güler'in yapacağı akademi için başvurular 4 Nisan'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UMED Başkanı Aslan Değirmenci, Türkiye'nin sinema alanında sürekli ve nitelikli eserler üreten bir cazibe merkezi haline getirmesi gerektiğini bu anlamda akademi ile sinemaya ilgiyi artırmak ve ülke sinemasına yeni yetenekler kazandırmak için bir sorumluluk aldıklarını kaydetti.

Yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler de akademide geniş kapsamlı bir müfredatın işleneceğini belirterek, "6 hafta boyunca 100 saati bulacak pratik ağırlıklı eğitimler yapılacak. Dersler sinema tarihi, görüntü ve yönetmenlik, kurgu, senaryo, sinema yazarlığı ve film okumaları başlıklarında yürütülecek. Bir bakış açısı sağlama hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başvurular içerisinden 5-6 Nisan'da yapılacak mülakatlar sonrası, akademi 7 Nisan'da eğitime başlayacak.

Eyüp Sultan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan akademi, 12 Mayıs'ta sona erecek.

Akademiye başvurular öz geçmiş ile "info@umed.com.tr" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA