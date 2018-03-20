Ulvi Doğan'dan kötü haber

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan habere göre; Oyuncu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan habere göre; Oyuncu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

70’li yıllarda ayrıldığı Türkiye’ye dönünce, Yakacık’taki Sanatçı Yaşam Evi’ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

Ulvi Doğan, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş gibi oyuncularla rol almıştı.