ultrAslan'dan Akbaba paylaşımı!

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, resmi Twitter hesabından Emre Akbaba'nın, G.Saray formasıyla çekilmiş fotoğrafını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu ultrAslan, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın, G.Saray formasıyla çekilmiş fotoğrafını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SANA PARÇALI ÇOK YAKIŞIYOR"



ultrAslan, Cimbom'un transferini bitirmek adına büyük uğraşlar verdiği, Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba için Twitter hesabından, #EmreAkbabaGalatasaraya etiketiyle "Sana çok yakışıyor PARÇALI FORMA..." mesajını paylaştı.

Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu ultrAslan, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın, G.Saray formasıyla çekilmiş fotoğrafını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SANA PARÇALI ÇOK YAKIŞIYOR"

ultrAslan, Cimbom'un transferini bitirmek adına büyük uğraşlar verdiği, Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba için Twitter hesabından, #EmreAkbabaGalatasaraya etiketiyle "Sana çok yakışıyor PARÇALI FORMA..." mesajını paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede büyük etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında, transferin tamamlandığına dair yorumlar yapıldı.