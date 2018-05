Ülkücü sanatçıdan Erdoğan'a 'Memleket Adam' şarkısı!

Milliyetçi camianın önde gelen sanatçılarından olan Arif Nazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı besteledi. Söz ve müziğini Arif Nazım'ın yaptığı “Memleket Adam” isimli şiir için özel bir klip de çekildi.

Milliyetçi camianın önde gelen sanatçılarından olan Arif Nazım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Memleket Adam" isimli bir şarkı besteledi. Söz ve müziği Arif Nazım'a ait olan şiir için özel bir klip de hazırlandı.

Söz ve müziği Arif Nazım'a ait olan şiir için özel bir klip de hazırlandı. Nazım'ın Erdoğan için yazdığı şiir şu dizelerden oluşuyor:

"Yaralı bir ceylanın

Yüreği yanmış bir annenin

Boynu bükük bir garibin acısını

İçinde hissettiğin için mi bilinmez

Ram olupta en kutsal çileye sevdalanıpta ölesiye

Tek vatan, tek bayrak dediğin için mi? Bilinmez

Bizim orada çocuklar senin adını "Memleket Adam" koymuşlar"

Kolay mı bir çocuğun yüreğinde böylesine taht kurmak hem adam hem memleket olmak

Kolay mı haine zalime karşı yalçın kayalar gibi dimdik ayakta durmak.

Kolay mı zulüm at oynatırken her yerde mazlumlar sinmişken her yerde başkaldırıp da "Dünya Beşten Büyüktür" diye haykırmak.

Şimdi sen karşılıksız sevdalanmışken delice, bırak istikbalimizin failleri saf tutsun, vefasız dostların yüz çevire dursun Bırak ne derslerse desinler yalancı realistler Ne derlerse desinler mütefekkir görünümlü eblehler

Karanlığın Ortasında bir ışık yaktın işte, bakışın umut oldu, duruşun sevda

Özlenen sen beklenen sen oldun

Öyle düştün ki gönüllere şimdi her bir yürekte memleket oldun

Andolsun ki toprağa düşen şehitleri utandırmadın, andolsun ki bu mukaddes vatanı utandırmadın, Andolsun ki şu yükselen bayrağı utandırmadın sen.

Hakkımız helaldir sonuna kadar, Rabbim ne buyurmuşsa oraya kadar

Ey memleket adam devam sonuna kadar devam Sen yürü ayağa kalksın Sakarya, Sen yürü dile gelsin Ayasofya yürü ki yeşermesin zulme teziyet, şahlansın bir yüce millet"

Şiir içerisinde yer alan nakarat kısmında ise "Yürüdüğün yolda bizde varız, seni asla yalnız bırakmayız. Sen bize biz sana sevdalıyız Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan" sözleri yer aldı.

İŞTE O ŞARKI: