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25 Ağustos 2018 14:45 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2018 14:51

Ülkesine yabancı milletvekili!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Almanya'dan fotoğraflar paylaştı. Almanya'ya giden CHP'li vekil otobüslerde verilen hizmetleri övdü ancak aynı hizmetler Türkiye'de de var.

Ülkesine yabancı milletvekili!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Almanya'dan fotoğraflar paylaştı.

"TÜRKİYE'DEKİ BELEDİYELER NEDEN BÖYLE HİZMET VERMEZ"

Almanya'da otobüse binmek için durakta bekleyen Tanal, duraklarda otobüsün kaç dakika sonra geleceğini gösteren uygulamanın olmasını överek, "Otobüs durağında gideceğiniz yere otobüsün kaç dakika sonra geleceği yazılı. Allah aşkına bu hizmeti Türkiye’deki belediyeler neden vermez / veremez. Bunu herkese söylüyorum. Hiç mi iyi örnekleri almayacağız." dedi.

Mahmut Tanal ezikliği

İSTANBUL'DA AYNI SİSTEM VAR

Oysa Tanal'ın bilmediği şey; başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde bu uygulama var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı duruklarda otobüsün gelmesine kaç dakika kaldığı yazıldığı gibi ayrıca telefonunuza indirebileceğiniz aplikasyonla otobüsün nerede olduğunu anbean öğrenebilirsiniz.

Mahmut Tanal ezikliği

Mahmut Tanal ezikliği

OTOBÜSTE ŞARJ

Milletin vekilliğini yapmaya çalışan Tanal'ın bir diğer haberdar olmadığı konu ise otobüslerde telefon şarj etme özelliği. İstanbul'da da tıpkı Almanya'daki gibi otobüslerde telefon şarj etmeniz için USB çıkışları mevcut.

Mahmut Tanal ezikliği

İstanbul'da ise fotoğraflarda da gördüğünüz gibi telefonlarını USB çıkışından şarj edebiliyor:

Mahmut Tanal ezikliği

Mahmut Tanal ezikliği


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mahmut Tanal


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