CHP gündeme çok uzak: "Cemevleri ibadethane yapılsın" diyor

Türkiye, Amerika'nın açtığı ekonomik savaşla karşı karşıya iken ana muhalefetin gündemi ise çok farklı.

Türkiye, son yılların en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya.

Amerikalılar, Türkiye'nin politikalarına yön vermek için döviz kılıcını çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ekonomik savaşı Türkiye'nin kazanacağını söyledi.

ÜLKESİNE FRANSIZ KALAN PARTİ



Ana muhalefet partisi CHP'nin gündemi ise, Türkiye'nin gündeminden oldukça uzak.

Kurultay tartışmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran Alevimilletvekilleri, harekete geçti.

CEMEVLERİ İBADETHANE OLSUN TEKLİFİ



CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığına, cemevlerinin ibadethane olarak kabulü için kanun teklifi sundu.

Teklifin gerekçesinde din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün anayasa güvencesi altında olduğuna işaret edilerek, bu özgürlüğün Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerce de korunduğu belirtildi.

Kaynak: Ajanslar