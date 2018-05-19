Süper Lig'in sona ermesiyle ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar da netleşti!

Süper Lig'in sona ermesiyle ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımların netleşmesiyle "Avrupa'daki temsilcilerimiz kaç ön eleme oynayacak?" sorusu soruluyor!

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Sarı-kırmızılı takım Devler Ligi kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Ligi ikili averaj sonunda Başakşehir'i geçerek ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için 2 ön eleme turu geçmek zorunda.

Spor 19 Mayıs 2018 21:03 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde!Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 3-2 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve adını Şampiyonlar Ligi elemelerine yazdırdı.

LİG İKİNCİSİ 2 ÖN ELEME OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Atletico Madrid, Türkiye'ye de çok önemli bir katkıda bulundu. İspanyol ekibinin kupaya uzanmasıyla lig olan sarı-lacivertli ekip 3 yerine 2 öne eleme oynayacak.

Yeni format gereği 5 büyük ligin güçlü takımlarıyla karşılaşmayacak olan temsilcimiz, 2 ön elemeyi geçerek adını gruplara yazdırabilir.

AKHİSAR DİREKT KATILACAK, DİĞERLERİ ELEME OYNAYACAK

Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.

Ligi üçüncü bitiren Başakşehir, 3. ön eleme turundan turnuvaya katılacak ve gruplarda mücadele edebilmek için 2 tur atlaması gerekecek.

Son 2 yılın şampiyonu olan Beşiktaş, bu yıl Süper Lig'i dördüncü sırada tamamladı. Bu sene ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarak önemli bir başarının altına imza atan siyah-beyazlı ekip gelecek sene ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Avrupa Ligi'ne 2. öne eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş'ın, gruplara kalmak için 3 tur geçmesi gerekecek.

Kaynak: Ajanslar