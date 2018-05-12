Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan vatandaşlara müjdeyi verdi!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Banliyo hattının açılışı ile ilgili müjdeyi verdi. Bakan Arslan, haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşünün yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kendisine yöneltine soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi için İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık.

HEDEFİMİZ 29 EKİM'DE AÇILIŞI YAPMAK

Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık. Çanakkale Köprüsü'nde son durum ile ilgili 18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.

Yeni havalimanının Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak. Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız.

KAÇAK GEÇİŞE AF GELECEK Mİ?

"HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"

10 KATI CEZA 4 KATA İNDİ



15 gün içinde parasını öderse ceza yoktu. 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk. Amacımız caydırıcı olmasıydı. Yine de gördük ki insanımız atlayabiliyor. Bakiyem var zannediyor. HGS'den geçmesi gerekiyor OGS'den geçiyor. Dolayısıyla dün meclise verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. 6 katlık kısmından vazgeçiyoruz. 4 kat da yüksek gelebilir ama amacımız ceza kesmek değil. Caydırıcı olmak. Geriye dönük kamu olarak bizim işlettiklerimizde 6 katını almayacağız. 4 katında da 36 aya varan yapılandırma yapacağız. Yüzde 25 indirimli alacağız peşin ödemede.

‘İNSANLAR ÖDEMİŞSE YAPACAK BİR ŞEY YOK’



Özel sektörde o 4 katı ödemek zorundalar. İnsanlar ödemişse yapacak bir şey yok. 7.5 milyon tebligat var bizde. 10 kat ceza 950 milyon TL 800 bin de özel sektörün tebligatı var. Toplam miktar 8 milyon 300 bin.

3. HAVALİMANINA ULAŞIM



29 Ekim'de açılıyor ulaşım nasıl olacak? YSS üzerinden odayeri Mahmutbey otoyolumuz var. Odayeri'nden havalimanına gelecek. Hasdal bağlantımız bitti. D-20 devlet yolu var. Bir gidiş bir gelişi 3 gidiş 3 geliş yaptık. Kalan kısmı Çatalca'ya kadar bağlamış olacağız. Arnavutköy'den bağlamış olacağız. Böylece hem Asya hem Avrupa hem Trakya'dan gelenler de havalimanına erişmiş olacak. 90 milyon diyoruz ama 200 milyona hazırlıklı olmak adına Gayrettepe'den havalimanı'na var. Havalimanı halkalı Maramray'la birleşecek metro olacak. Metro hattını yapıyoruz. Bunlar da Gayrettepe'ye geldiğinde havalimanına gidebilecek.

Kaynak: Ajanslar