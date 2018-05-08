Ufak Tefek Cinayetler 28 Bölüm İzle - 29. bölüm fragmanında Merve büyük bir kabusla karşı karşıya!

Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm fragmanında Merve büyük bir kabusla karşı karşıya kalıyor. Ufak Tefek Cinayetler 28 Bölüm izle ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 28 bölüm ile izleyicileri ekran başına kitledi. Oyan'ın Merve ile ilgili söyledikleri büyük ilgi gördü. Yaşanan olayların hepsinde büyük düğüm çözülmeye başladı. Dizinin takipçileri internettte Ufak Tefek Cinayetler 28 bölüm izle aratmasını yeni bölümün ardından sıkça yapmaya başladı. Düğümler çözülürken Merve saldırılarına devam etti. Oysa ise ona karşı mücadelesini sürdürdü. İzleyiciler şimdi Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını bekliyor. İşte diziyle ilgili tüm detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler, Star TV’nin beğenilen dizileri arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını tüm izleyiciler merak eder oldu. Fragmanla ilgili aramalar şimdiden büyük ilgi görüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz Ajanshaber farkıyla sizlerle paylaşacağız.



YENİ BÖLÜMDE DÜĞÜMLER ÇÖZÜLECEK

Yeni bölümde yaşanan olayların tüm düğümleri çözülüyor. Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan'la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar.

KEMAL BAŞKOMİSER OLAYI ÇÖZMEYE YAKLAŞIYOR

Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor. Şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor. Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecan yaşıyor.

MERVE'Yİ BÜYÜK BİR KABUS BEKLİYOR



Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya'nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek?

OYA'YA MÜJDELİ HABER

Oya'nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık…. Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya'nın meslektaşı Elif'i bir şekilde ikna ederek planlarının içerisine dahil eden Merve, saat gibi işlettiği planlarına geri dönmüştür. Nasıl oluyorsa onlarca adımdan oluşturduğu planlarının hiçbir adımında pürüz çıkmayan Merve, Oya'yı kapanın içerisine sürüklemeye devam etmektedir. Son olarak yeni ortağı olan Elif'e görev veren Merve, çocuk sahibi olmak isteyen Oya'ya bir sıvı enjekte etmesini istemiştir. İşlemin tamamlanmasının ardından Oya'nın evine elinde bir paket Hatmi Çiçeği bitkisiyle gelen Merve, sürekli öksüren arkadaşına iyilik gösterisinde bulunmuştur. Peki, ilacın enjekte edilmesiyle birlikte sendelemeye başlayan Oya'nın evinde, Merve'nin nasıl bir planı olacaktır? Bu sıvının muhteviyatı ve etkisi neler olacaktır?

Kaynak: AjansHaber