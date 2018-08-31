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31 Ağustos 2018 08:45 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2018 09:41

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

Beşiktaş'ın Partizan'ın mağlup etmesiyle UEFA'da 3 takımla mücadele edeceğiz. Kurada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'a çıkması muhtemel rakipler;

1. TORBA
Beşiktaş, Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Leverkusen, Olimpiakos, Dinamo Kiev, Villarreal, Salzburg, Lazio, Anderlecht

2. TORBA
Fenerbahçe, Milan, Sporting Lisbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Genk, Krasnodar,  Astana, Rapid Wien

3. TORBA
Real Betis, Karabağ, Bate, Dinamo Zagreb, Leipzig, Frankfurt, S. Moskova, Malmö, S. Liege, Rennes, Bordeaux, Zürich

4. TORBA
Akhisarspor, Apollon Miasol, Rosenborg, Slavia Prag, Jablonec, AEK Larnaca, Videoton, G.Rangers, Spartak Trnava, Dudelange, Sarpsborg, Vorskla Poltava


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: BeşiktaşRakipFenerbahçeAkhisarsporUEFA


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