UEFA transfere kısıtlama getiriyor

Avrupa’da bir çok kulübün belalısı haline gelen Finansal Fair Play (FFP) Kuralları değişiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, UEFA’nın son yıllarda uygulamaya koyduğu, kulüplerin mali yapılarını bir düzen altında tutmayı hedefleyen Finansal Fair Play sisteminin ikinci sürümünün yolda olduğu ortaya çıktı.

GELECEK SEZON GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) konuyla ilgili olarak Roma’da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda bir dizi karar alındı ve bunların önümüzdeki dönemde FFP Regülasyonu’na eklenmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili daha sıkı tedbirler getirecek yeniliklerin 24 Mayıs’taki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildikten sonra, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli bir şekilde uygulanmaya geçmesinin beklendiği bildirildi.

PSG'NİN NEYMAR VE MBAPPE TRANSFERİ ETKEN OLDU

Toplantıda alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi 100 milyon euro sınırlaması olarak dikkat çekti. Buna göre bundan böyle bir kulüp bir yılda en fazla 100 milyon euroluk transfer harcaması yapabilecek. Bu kararın alınmasında, PSG’nin geride kalan senede yaptığı, Neymar ve Mbappe transferlerini de içeren 400 milyon euroluk harcamadan doğan rahatsızlığın bulunduğuna dikkat çekildi.

MENAJER ÜCRETLERİ AÇIKLANACAK

Yeni kurallar bundan böyle yapılan transferlerde sadece bonservis ve oyuncu ücretlerini sisteme girmeyi yeterli kılmayacak. Kulüpler gerçekleşen transferlerde oyuncu menajerlerine ne kadar ödediklerini, kulübün resmi internet sitesinden duyurmak zorunda olacaklar.

KONTROL SÜRECİ HIZLANACAK

Alınan yeni kararların önemli bir kesiminin, kontrol prosedürlerini hızlandırmak olduğu bildirildi. Buna göre UEFA bundan böyle FFP ile ilgili kulüplere daha hızlı müdahale edebilecek. Mevcut durumda UEFA’nın bir kulübün durumuyla ilgili araya girmesi 18 ila 22 ayı buluyordu. Bu sistem borç ve kazançların kulüp hesabına işlenmesine mutekabil, özel borç seviyesini işaret ederek UEFA’nın geçtiğimiz sezonlarla ilişkili anında analiz yapıp durumu ortaya koymasını sağlayacak.

"UEFA İLE ANLAŞMAYA VARILDI"

Toplantıya katılan isimler arasında bulunan Juventus Kulübü Sahibi ve aynı zamanda ECA Başkanı Andre Agnelli “Finansal Fair Play 2.0 diyeceğimiz bir dizi yeni kural hakkında UEFA ile anlaşmaya varıldı” dedi. Yönetim Kurulu üyesi Anderlecht Kulübü’nden Michael Verschueren de çok fazla detaya girmekten kaçınarak “Farklı ülkelerden kulüplere aynı kurallar uygulanmalı” diye konuştu.

Kaynak: AA