UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu! 8 yılda 3. şampiyonluk
La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi finalinde Griezmann'ın yıldızlaştığı maçta Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve son 8 yılda 3. şampiyonluğunu kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilci Atletico Madrid ile Fransa temsilci Marsiyla karşılaştı.
Dev mücadeleyi Atletico Madrid 3-0 kazandı.
GRİEZMANN YILDIZLAŞTI
Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 49. dakikada Griezmann, 89. dakikasında ise Gabi'den geldi.
Spor16 Mayıs 2018 23:34Dimitri Payet sahayı gözyaşları içinde terk ettiUEFA Avrupa Ligi Finali'nde 32. dakikada sakatlanan Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet sahayı gözyaşları içinde terk etti.
SON 8 YILDA 3 KEZ KAZANDILAR
Atletico Madrid, bu şampiyonlukla birlikte son 8 sekiz yılda 3. kez Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu.
Kaynak: Ajanslar