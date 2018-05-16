UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu! 8 yılda 3. şampiyonluk

La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi finalinde Griezmann'ın yıldızlaştığı maçta Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve son 8 yılda 3. şampiyonluğunu kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilci Atletico Madrid ile Fransa temsilci Marsiyla karşılaştı.

Dev mücadeleyi Atletico Madrid 3-0 kazandı.

GRİEZMANN YILDIZLAŞTI

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 49. dakikada Griezmann, 89. dakikasında ise Gabi'den geldi.

Spor 16 Mayıs 2018 23:34 Dimitri Payet sahayı gözyaşları içinde terk ettiUEFA Avrupa Ligi Finali'nde 32. dakikada sakatlanan Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet sahayı gözyaşları içinde terk etti.

SON 8 YILDA 3 KEZ KAZANDILAR

Atletico Madrid, bu şampiyonlukla birlikte son 8 sekiz yılda 3. kez Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu.

Kaynak: Ajanslar